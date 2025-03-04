ريفي أشاد بأداء وزير الداخلية: نتمنى أن تستمر الخطة الأمنية في طرابلس

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رأى النائب أشرف ريفي في بيان، أن "وزير الداخلية أحمد الحجار يبدأ مهمته بخطواتٍ متقدمة. وفي هذا الإطار، جاءت الخطة الأمنية لطرابلس والإجراءات المشددة في بيروت لتثبت أن الأمن والاستقرار حقٌ للمواطنين، وأن يُصان بسلوك رجال الدولة".وتمنى أن "تستمر الخطة الأمنية في طرابلس لضبط الأمن ومنع التجاوزات، ونُشيد بأداء الوزير الحجار لحفظ أمن المدينة وأهلها".