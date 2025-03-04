رئيس الجمهورية في القاهرة

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وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عند التاسعة والنصف قبل ظهر اليوم الى القاهرة آتيا من الرياض، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، للمشاركة في القمة العربية غير العادية المخصصة لبحث القضية الفلسطينية.ومن المقرر ان يكون للرئيس عون في مقر اقامته في فندق توليب، عدد من اللقاءات الرسمية قبل بدء انعقاد القمة.