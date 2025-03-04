البعريني: لتأهيل مرفأ العبدة وتحويله الى سياحي

كتب النائب وليد البعريني على منصة "إكس": "نفتش عن الثروة تحت الماء بينما هي على سطحه، لذلك أطالب الحكومة بتأهيل مرفأ العبدة العكاري وتحويله إلى مرفأ سياحي وربطه بمرفأ جونية السياحي ومن ثم الناقورة وفتح خط سياحي بحري مع قبرص، فهذا الامر يعزّز السياحة، والدراسة لتكلفة مرفأ العبدة لا تتجاوز الـ ٦ ملايين دولار".

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