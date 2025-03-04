الجيش: تفجير ذخائر في وادي خالد

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 4/3/2025، ما بين الساعة 10.30 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة وادي خالد - عكار".

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