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لبنان

أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال بعقلين

Lebanon 24
04-03-2025 | 03:50
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أفادت هيئة"أوجيرو" عبر حسابها على "إكس" أن عطلا طرأ على سنترال بعقلين، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
وأشارت الى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
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أوجيرو:

الخدمة

سنترال

بعقلين

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