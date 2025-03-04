يروّج عملة مزيّفة في النبطية.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه بالجرم المشهود

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، لا سيّما عمليّات النّصب والاحتيال وتوقيف المتورطين بها على جميع الأراضي اللبنانيّة، توافرت معلومات دقيقة لشعبة المعلومات حول نشاط شخص مجهول بترويج العملة المزيّفة في منطقة النبطية ومحيطها.على الأثر، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المشتبه به وتوقيفه. نتيجةً للاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى: أ. ب. (من مواليد عام ۲۰۰۷، سوري الجنسيّة). أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على توقيفه بما أمكن من السّرعة، بالتنسيق مع القضاء المختص.بتاريخ 1-3-2025، وبعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج عملة مزيّفة في إحدى محطّات المحروقات في بلدة شوكين - النبطية. وبتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته مبلغ ١٥٠ دولارًا أميركيًا مزيّفًا.بالتّحقيق معه اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة ترويج العملة المزيّفة. وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.