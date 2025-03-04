Advertisement

لبنان

يروّج عملة مزيّفة في النبطية.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه بالجرم المشهود

Lebanon 24
04-03-2025 | 03:57
A-
A+
Doc-P-1328687-638766830750476925.jpg
Doc-P-1328687-638766830750476925.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، لا سيّما عمليّات النّصب والاحتيال وتوقيف المتورطين بها على جميع الأراضي اللبنانيّة، توافرت معلومات دقيقة لشعبة المعلومات حول نشاط شخص مجهول بترويج العملة المزيّفة في منطقة النبطية ومحيطها.
Advertisement
على الأثر، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المشتبه به وتوقيفه. نتيجةً للاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى: أ. ب. (من مواليد عام ۲۰۰۷، سوري الجنسيّة). أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على توقيفه بما أمكن من السّرعة، بالتنسيق مع القضاء المختص.
بتاريخ 1-3-2025، وبعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج عملة مزيّفة في إحدى محطّات المحروقات في بلدة شوكين - النبطية. وبتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته مبلغ ١٥٠ دولارًا أميركيًا مزيّفًا.

بالتّحقيق معه اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة ترويج العملة المزيّفة. وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:38 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-03-04
06:41 | 2025-03-04
06:33 | 2025-03-04
06:26 | 2025-03-04
06:07 | 2025-03-04
06:06 | 2025-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24