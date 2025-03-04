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لبنان

بعد نيلها الثقة.. اليكم موعد اول جلسة لمجلس الوزراء

Lebanon 24
04-03-2025 | 04:12
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الحادية عشرة من قبل  ظهر يوم الخميس في القصر الجمهوري لبحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
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