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لبنان
بعد نيلها الثقة.. اليكم موعد اول جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
04-03-2025
|
04:12
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في القصر الجمهوري لبحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
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