مسؤول إيراني بارز: حزب الله سيواصل مسيرة المقاومة بقوة

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أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن "حزب الله سيواصل مسيرة المقاومة بقوة لأن غالبية الشعب اللبناني تدعمه وستقف مع المقاومة".ورأى أنه "من المستحيل التنبؤ بمستقبل سوريا في الوقت الحالي لكن الأدلة وما نراه يشير إلى أن مقدمات التفكك بدأت في سوريا".وقال: "على المسؤولين الأتراك الالتزام بالآداب الدبلوماسية ويجب تحذير تركيا من أن إيران لن تصمت أمام المبالغات".