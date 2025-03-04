محاولة عبور انتهت بفاجعة.. حادث سير يودي بحياة شاب في الكورة!

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توفي صباح اليوم الشاب "إ.ر" متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها إثر تعرضه لحادث سير مروّع مساء يوم الجمعة على طريق ضهر العين - الكورة بالقرب من أفران لبنان الأخضر، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".وبحسب المعلومات فقد صدمته سيارة كان يقودها المدعو "ر.ح" عن طريق الخطأ أثناء محاولته عبور الطريق.وعلى الفور تم نقل المصاب إلى مستشفى هيكل بحالة حرجة للغاية لكنه فارق الحياة صباح اليوم متأثرًا بالإصابات البليغة التي لحقت به.