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لبنان

محاولة عبور انتهت بفاجعة.. حادث سير يودي بحياة شاب في الكورة!

Lebanon 24
04-03-2025 | 05:21
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توفي صباح اليوم الشاب "إ.ر" متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها إثر تعرضه لحادث سير مروّع مساء يوم الجمعة على طريق ضهر العين - الكورة بالقرب من أفران لبنان الأخضر، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
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وبحسب المعلومات فقد صدمته سيارة كان يقودها المدعو "ر.ح" عن طريق الخطأ أثناء محاولته عبور الطريق. 

وعلى الفور تم نقل المصاب إلى مستشفى هيكل بحالة حرجة للغاية لكنه فارق الحياة صباح اليوم متأثرًا بالإصابات البليغة التي لحقت به.
 
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