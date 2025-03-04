هاشم: المطلوب من الدولة تشجيع وتحفيز ابناء القرى الحدودية

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طالب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في بيان "القوى الامنية المختصة توضيح ما ورد في احدى الصحف حول ما حصل في بعض القرى الحدودية لمنع ابنائها من بناء منازل بمساحة متواضعة الى جانب دمار منازلهم بسبب العدوان الاسرائيلي".وقال: " لأن هذا الملف بهذا المستوى اذا ما كان صحيحا فهو يثير الريبة، اذ أن المطلوب من الدولة تشجيع وتحفيز ابناء القرى الحدودية ومساعدتهم للعودة واعادة البناء، لان هذا الفعل يشكل تحديا للعدو الاسرائيلي وتأكيدا واصرارا على مواجهة العدو بارادة صلبة وهذه قضية تستحق التعاطي معها بمسؤولية وطنية بعيدا من اجراءات شكلية وحتى سطحية".