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لبنان

رسامني اطلع رئيس مجلس ادارة مرفأ صورعلى واقع المرفأ

Lebanon 24
04-03-2025 | 06:05
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اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه اليوم، مع رئيس مجلس ادارة مرفأ صور علي خليفه، واطلع منه على واقع المرفأ والخطط الآنية والمستقبلية. وتطرق البحث الى المشاريع التي هي في طور الإنشاء والمشاريع المنجزة فيه والمشاريع التي يراد إنجازها في الفترة المقبلة، وذلك بما يحقق استمرار تفعيل العمل في المرفأ وتطوير الخدمات فيه، اضافة الى المواضيع التي تعوق سير العمل والحلول المقترحة لها.
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