Advertisement

لبنان

"شخصية محورية" في قوة الرضوان.. هذه هوية المُستهدف في غارة صور

Lebanon 24
04-03-2025 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1328757-638766923084142609.jpg
Doc-P-1328757-638766923084142609.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت "الحدث" أن المسيّرة الإسرائيلبة اغتالت خضر هاشم أحد عناصر حزب الله في بلدة رشكنانيه جنوبي لبنان.
 
وتحدثت وسائل إعلام إسرايلية عن اغتيال "شخصية محورية" في قوة الرضوان. 
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
بالصورة.. شهيد في غارة الهرمل وهذه هويته
lebanon 24
04/03/2025 17:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية تستهدف منطقة العزية في قضاء صور
lebanon 24
04/03/2025 17:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه صورة القيادي المُستهدف في "غارة صيدا"
lebanon 24
04/03/2025 17:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة وتفجيرات... شاهدوا ما يقوم به العدوّ في بلدات جنوبيّة (صور وفيديو)
lebanon 24
04/03/2025 17:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24

غارة

صور

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:38 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:59 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-03-04
09:18 | 2025-03-04
09:08 | 2025-03-04
09:05 | 2025-03-04
08:53 | 2025-03-04
08:22 | 2025-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24