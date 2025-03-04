"شخصية محورية" في قوة الرضوان.. هذه هوية المُستهدف في غارة صور

أفادت "الحدث" أن المسيّرة الإسرائيلبة اغتالت خضر هاشم أحد عناصر حزب الله في بلدة رشكنانيه جنوبي لبنان.

وتحدثت وسائل إعلام إسرايلية عن اغتيال "شخصية محورية" في قوة الرضوان.