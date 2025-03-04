سلسلة لقاءات لسلام في السرايا

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اضاف:" لدينا ثقة تامة بفخامة الرئيس و بدولة الرئيس والوزراء ومجلس الوزراء ككل، لاعادة بناء، ليس فقط ما تهدم في الحرب التخريبية والاجرامية، بل ايضا الذي تهدم منذ سنوات وعقود، ونحن اتخذنا قرارا بالبقاء في لبنان وان نستثمر فيه رغم المحنة الكبيرة التي واجهتنا."وتابع :"نحن لدينا تفاؤل وايجابية كبيرة ، وقد حان الوقت لنقل هذه الإيجابية والتفاؤل إلى خطة اصلاحية واضحة ، نكون فيها يدا بيد شعب واقتصاد ودولة وسياسة ."وردا على سؤال قال :" لمسنا ايجابية من دولة الرئيس وطلب منا عقد اجتماع اخر لمتابعة المواضيع، و لديه نيه كبيرة للإصلاح، كما تطرقنا الى قضايا تتعلق بصندوق النقد الدولي اضافة الى مشاريع اخرى ، وفي اللقاءات الاخرى سنبحث ملفات تتعلق بإعادة التخمين وتعويضات نهاية الخدمة وتطبيق البيان الوزاري واعادة مراجعة الخطة الإصلاحية المالية."والتقى رئيس الحكومة وفدا من جامعة القديس يوسف برئاسة الاب سليم دكاش الذي قال على الاثر:" تمنينا لدولة الرئيس سلام وللحكومة التوفيق في هذه الظروف الصعبة ، ووضعنا امكانياتنا كجامعة في خدمة الدولة ، وخلال السنوات الماضية كانت لدينا مشاريع عدة تتعلق بالنهوض والإصلاح ."اضاف:" وجهنا للرئيس سلام دعوة للمشاركة في الاحتفال الذي تقيمه الجامعة في ١٩ الشهر الحالي لمناسبة ذكرى ١٥٠ سنة على تأسيسها ."واستقبل الرئيس سلام مديرة شؤون "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطيين في الشرق الأدنى (الأونروا)" في لبنان دوروثي كلاوس وتم استعراض التحديات التي تواجه الوكالة في نطاق عملها المحلي والإقليمي .والتقى رئيس الحكومة وفدا من جامعة اللاعنف وحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة اوغاريت يونان في حضور رئيسة الكلية الهام الكلاب وأعضاء مجلس الامناء.واطلع الوفد الرئيس سلام على أهداف الجامعة ، وسلمه موجزا عن الاتفاقيات الموقعة مع المركز التربوي للبحوث والانماء ووزارة التربية لادخال ثقافة اللاعنف في المناهج.