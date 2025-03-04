هذا موعد الانتخابات البلدية والاختيارية

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عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب جهاد الصمد، وحضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار والنواب الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.وقال الصمد بعد الجلسة: "عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات اجتماعها اليوم، بحضور معالي وزير الداخلية والبلديات، والموضوع الاساسي كان الانتخابات البلدية والاختيارية، وما يهمنا ان نؤكد، وكان رأي كل الحضور وكل الكتل السياسية ومكونات المجلس النيابي، على اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها وان هذه الانتخابات ستجري على اربع مراحل: المرحلة الاولى تبدأ في الرابع من ايار وخلال مهلة الشهر وفق المادة الرابعة عشرة من قانون البلديات ستتم دعوة الهيئات الناخبة معالي الوزير والجهاز الفني في الوزارة يقومون بكل الاجراءات الفنية واللوجستية وكل التحضيرات على قدم وساق، وأكدنا في اللجنة ان الجهاز البشري الذي سيقوم بالعملية الانتخابية من كاتب ومحرر في كل قلم اقتراع والهيئات القضائية التي ستشرف على الانتخابات والأجهزة الامنية والعسكرية التي ستواكب العملية الانتخابية ان يكون هناك بدل عادل ويتم اعداد الكلفة".اضاف: "كما تم التطرق إلى الاعتمادات المالية اذ هناك مبلغ 11مليون دولار في موازنة العام 2024، ما يعني ان الاعتمادات اللازمة متوفرة وما من عائق أمام اجراء الانتخابات في مواعيدها. ونحن نتمنى ان تجرى الانتخابات البلدية بإشراف معالي الوزير، وان تكون بداية لاجراء كل الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، خصوصا اننا في عهد جديد".الحجارمن جهته، قال وزير الداخلية: "أحب مرة جديدة ان أؤكد امام كل اللبنانيين، ان الحكومة ووزارة الداخلية عازمتان على اجراء الانتخابات البلدية في موعدها خلال شهر أيار على اربع مراحل، وطرحت أسئلة من النواب خلال الجلسة حول موضوع دعوة الهيئات الناخبة، فالقانون يسمح لنا بأن ندعو خلال شهر شهرين كحد ادنى ثلاثين يوما، وإذا بدأنا في الرابع من ايار يكون علينا قبل الرابع من نيسان دعوة الهيئات الناخبة اسبوعا تلو الاسبوع، أي اعتبارا من اليوم تسري المهلة".اضاف: "التحضيرات جارية على كل المستويات، وان شاءالله في اقرب فرصة تكون كل التحضيرات مكتملة، ولدينا عناية خاصة بمنطقة الجنوب فأنا على تواصل يومي مع محافظي الجنوب والنبطية من اجل اجراء مسح شامل خصوصا للقرى الحدودية التي تعرضت لدمار كبير بعد الاعتداءات الاسرائيلية، وآمل ان يكون لدينا في اقرب فرصة صورة واضحة وشاملة بهذا الموضوع والتوجه ان تجري الانتخابات ان شاء الله في كل الأمكنة المخصصة لها، واي تفاصيل ستبحث مع المحافظين قبل اتخاذ القرار النهائي".وتابع: "بالإجمال كل الامور جاهزة، وفي الموضوع المالي أنا على تواصل مع معالي وزير المال، نحن أعددنا خطة لزيادة الاعتمادات المخصصة كبدلات لكل القوى المشاركة وخلال الايام المقبلة ان شاء الله تكون الامور جاهزة".