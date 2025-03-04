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لبنان

مكي عرض مع وفد البنك الدولي لاستراتيجية التحول الرقمي

Lebanon 24
04-03-2025 | 06:55
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استقبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي في مكتبه بالوزارة، وفدا من البنك الدولي برئاسة مديرة الممارسات في البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيلفيا سولف وعضوية أخصائي التنمية الرقمية عبد الله جبور والأخصائي الأول في التنمية الرقمية كريستوفر توليس.
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وتطرق الاجتماع الى الجهود السابقة التي ادت الى اصدار واعتماد استراتيجية التحول الرقمي سنة 2022. وأكد المجتمعون "اهمية وضع خارطة طريق محددة الأولويات للبدء بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي مع التشديد على السير بسرعة في بعض المشاريع الاساسية وبالأخص الهوية الرقمية والتوقيع الالكتروني، ودور وزارة التنمية الإدارية في التنسيق مع الوزرات والهيئات المعنية وفي الشراكة مع وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي".
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