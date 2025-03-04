طرابلسي: وزير الداخلية اكد ان لا تعديل على موعد الانتخابات البلدية

ادلى النائب عدنان طرابلسي اليوم بالتصريح التالي : في لجنة الدفاع اليوم اجتمعنا مع معالي وزير الداخلية وكان تاكيد على موضوع الانتخابات البلدية الذي هو حديث الساعة وبعد انتظام الوضع الدستوري في البلاد وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة اول استحقاق هو الانتخابات البلدية والاختيارية ، ونحن اكدنا لمعالي الوزير وكان متجاوبا جدا على ان تقام الانتخابات البلدية في مواعيدها ، واكد معالي الوزير انه ان شاء الله ستكون الانتخابات في موعدها دون تعديل اي في شهر ايار على اربع مراحل وستكون في كل لبنان، اما بالنسبة لقرى في الجنوب هناك حوالي عشرين قرية كان الإصرار من النواب على ان يكون الانتخاب في مراكز هذه القرى، وقال وزير الدخلية ان الوزارة حاضرة لهذه الانتخابات وكل التدابير على قدم وساق".

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