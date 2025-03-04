بري إستقبل رسامني والعريضي

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ، وزير الاشغال العامة والنقل فايزرسامني في زيارة تعارفية ، تم في خلالها البحث في المستجدات السياسية وبرامج عمل الوزارة .واستقبل بري الوزير السابق غازي العريضي، وكان عرض لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية .