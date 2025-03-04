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لبنان
من مواليد الـ2007... "المعلومات" توقف مروج عملة مزيّفة
Lebanon 24
04-03-2025
|
07:44
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي شعبة العـلاقـات العـامّـة ،البــــــلاغ التّالــــــي:
"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي، لمكافحة الجرائم على اختلافها، لا سيّما عمليّات النّصب والاحتيال وتوقيف المتورطين بها على جميع الأراضي اللبنانيّة، توافرت معلومات دقيقة لشعبة المعلومات حول نشاط شخص مجهول بترويج العملة المزيّفة في منطقة النبطية ومحيطها.
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على الأثر، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المشتبه به وتوقيفه.
نتيجةً للاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى:أ. ب. (من مواليد عام ۲۰۰۷، سوري الجنسيّة).أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على توقيفه بما أمكن من السّرعة، بالتنسيق مع القضاء المختص.
بتاريخ 1-3-2025، وبعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج عملة مزيّفة في إحدى محطّات المحروقات في بلدة شوكين - النبطية. وبتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته مبلغ ١٥٠ دولارًا أمريكيًا مزيّفًا.
بالتّحقيق معه اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة ترويج العملة المزيّفة.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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