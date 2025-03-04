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لبنان

قائد الجيش بالنيابة استقبل النائب سليمان

Lebanon 24
04-03-2025 | 07:54
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استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة النائب محمد سليمان، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان.
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قائد

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