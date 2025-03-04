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لبنان

وصول الرئيس عون إلى العاصمة الإدارية الجديدة في مصر للمشاركة بـ "القمة العربية الطارئة"

Lebanon 24
04-03-2025 | 08:22
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واصل الرؤساء والقادة العرب المشاركون في القمة العربية الطارئة المخصصة للقضية الفلسطينية التوافد إلى القاهرة.

وكان الرئيس عون وصل الى مقر القمة عند الساعة الثالثة والثلث بعد الظهر، ودخل الى المدخل الرئيسي حيث كان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وصافحه مطولا قبل ان يتم التقاط الصورة التذكارية، ليدخل بعدها رئيس الجمهورية الى قاعة المؤتمر.
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ومن المتوقع ان تكون كلمة لبنان التي سيلقيها الرئيس عون، من بين أوائل الكلمات التي ستلقى.

الى ذلك، وعلى هامش الاجتماعات التي عقدت بين أعضاء الوفود المشاركة قبل بدء اعمال القمة، التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، نظيره السوري اسعد شيباني وعرض معه العلاقات اللبنانية- السورية.

ويترأس  السيسي، أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، في العاصمة الإدارية الجديدة، المخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.


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