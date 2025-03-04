شيخ العقل استقبل تيمور جنبلاط ونواب "اللقاء الديموقراطي"

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التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي و"اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، يرافقه النواب مروان حمادة، اكرم شهيب، فيصل الصايغ، هادي ابو الحسن ووائل ابو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.وتخلل اللقاء عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة لا سيما ما يتعلق منها بالمستجدات الحاصلة في سوريا، ولدعوته الى المشاركة في ذكرى استشهاد القائد كمال جنبلاط في المختارة 16 آذار الحالي.وبعد اللقاء، صرح ابو الحسن باسم الكتلة: "قامت اليوم كتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط بزيارة دار طائفة الموحدين الدروز ولقاء سماحة شيخ العقل الدكتور سامي ابي المنى، وكان الهدف من الزيارة شكر سماحة الشيخ على اللقاء المميز بالامس والموقف الكبير الذي صدر وكلام سماحته، في هذه المرحلة المفصلية التاريخية الدقيقة التي تمر بها المنطقة وضمنها سوريا ولبنان. وكان تأكيد على الثوابت الوطنية والقومية والعربية التي اعلن عنها سماحة الشيخ والمرتكزة على ارث وتاريخ يمتد مسافة قرون وماض مجيد نفتخر ونعتز به، وهي مناسبة للتذكير بتاريخ طائفة الموحدين الدروز التي أتت الى هذه البلاد من اجل الدفاع عن الهوية العربية والاسلامية والثغور والثوابت وقدمت الكثير من التضحيات، لأجل تلك الثوابت التي آمنت وضحّت لاجلها".اضاف: "اننا امام مرحلة مفصلية ليس امامها الكثير من الخيارات، وانما خيار وقدر لما اخترناه منذ قدومنا الى هذه الارض، حفاظا على الثوابت والدفاع عن المسلمات والمبادئ، مقابل خيار انفصالي وانتحاري نترك للمدركين والحريصين والواعين لمخاطر المرحلة في اختيار الطريق القويم والصائب".وتابع: "نعتقد جميعا ان طائفة الموحدين الدروز بما تكتنز وتختزن من مناضلين ورجال فكر ودين وحريصين على تلك المرتكزات، انها ستختار الطريق الصحيح. شكرا لسماحة الشيخ وللمجلس المذهبي ولمشايخنا الافاضل على هذا الموقف الرائد والمتقدم".وختم: "لقد تقدم رئيس اللقاء الديموقراطي لسماحة الشيخ بدعوة للمشاركة في يوم الوفاء الكبير في الذكرى الـ48 لاستشهاد المعلم الشهيد كمال جنبلاط، هذا اليوم بما يجسّد من رمزية مختلفة عما سبقها، وطيلة تلك السنوات كان جمهور الوفاء يذهب في كل عام ويضع زهرة على ضريح المعلم. في هذا العام هناك مناسبة مختلفة برمزيتها، من سقوط الطاغية ونظام القتل والاستبداد في سوريا، هي لحظة وفاء للمعلم الشهيد لنهجه وتراثه وفكره، جئنا لتوجيه الدعوة لسماحة الشيخ وللمجلس المذهبي ولمشايخنا الاجلاء، للمشاركة في هذا اليوم الوطني الكبير".كما استقبل ابي المنى رئيس المحكمة الشرعية العليا المدير العام الشيخ الدكتور محمد احمد عساف ناقلا تحيات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وموجها دعوة لافطار تقيمه دار الفتوى بمناسبة شهر رمضان الفضيل.من جهة ثانية وفي اطار المتابعة للحادثة الاخيرة التي حصلت في جرمانا وجبل العرب، جرى تواصل هاتفي بين شيخ العقل والشيخ ابو عهد هيثم كاتبة أحد أعيان ومشايخ البلدة ومنطقتها، الذي شكر ابي المنى وكل المخلصين على المساعي التي جرت لمعالجة القضية وانتهت بشكل مقبول، وشكر كاتبة ايضا وليد جنبلاط على مساعيه.كما أجرى شيخ العقل اتصالا بالشيخ ابو فهد أسامة عقل في جرمانا ايضا للغاية عينها.