سلام بحث التعاون الأممي وقضايا المعلمين

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا.

وخلال اللقاء، تم البحث في التنسيق بين الحكومة اللبنانية ومؤسسات الأمم المتحدة.

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كما استقبل وفدا من نقابة المعلمين برئاسة نعمه محفوض، الذي نقل اليه "معاناة المعلمين بعد خمس سنوات من الكوارث والأزمات التي مر بها لبنان".



وشدد محفوض بحسب بيان للنقابة، على "وجوب إيلاء المطالب النقابية التربوية الاهتمام اللازم من قبل الحكومة، خصوصا مسألة صندوق التعويضات، بعدما فقدت قيمتها وأصبحت بلا جدوى، وطالب بإصدار مرسوم مجلس الإشراف على الصندوق في مجلس الوزراء وإيجاد حل سريع لأزمة الأساتذة المتقاعدين لأن رواتبهم لا تتخطى الـ30 و40 دولارا شهريا، وهذا غير مقبول. كما نقل محفوض لسلام ارتياح المعلمين لتوليه رئاسة الحكومة وتقديرهم لشخصه، خصوصًا في العهد الجديد برئاسة العماد جوزاف عون، مؤكدا أن الهم التربوي يجب أن يتصدّر اهتمام الحكومة.