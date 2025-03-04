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لبنان

وزير الدفاع بحث مع زواره في التطورات

Lebanon 24
04-03-2025 | 10:04
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استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم عددًا من النواب، حيث ناقش مع كل من نقولا الصحناوي، أحمد الخير، أحمد رستم، حسين الحاج حسن وإيهاب حمادة الأوضاع العامة والمستجدات على الساحة الوطنية.  
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كما التقى اللواء منسى الوزراء السابقين عبدالله فرحات، يعقوب الصراف وأكرم شهيب، حيث تم التطرق إلى التطورات الراهنة في البلاد.  

وفي سياق متصل، اطّلع وزير الدفاع من رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض على سير عمل المحكمة بهيئاتها كافة، مشيدًا بحرفية العاملين فيها وشفافيتهم في تناول الملفات.  

كما استقبل الوزير منسى وزير الدفاع الأسبق الدكتور نزار دلول، وبحث معه في عدد من الشؤون العامة.
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