هذا ما بحثه وزير الصحة مع المنظمات الدولية

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عقد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، سلسلة اجتماعات مع وفود من المنظمات الدولية الشريكة، حيث تابع خلالها المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها في قطاع الصحة.وفي هذا الإطار، استقبل الوزير ناصر الدين وفدًا من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة إيفو فريجين، ووفدًا من المنظمة الدولية للهجرة برئاسة ماتيو لوتشيانو، بالإضافة إلى وفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان برئاسة أنانديتا فيلوبوز.كما التقى الوزير ناصر الدين السفير الهندي في لبنان، محمد نور رحمن الشيخ، في زيارة بروتوكولية تم خلالها التباحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي.