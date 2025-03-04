تعاون بين الهيئات الاقتصادية ووزير الإعلام لتفعيل تلفزيون لبنان

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عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعًا مع وزير الإعلام بول مرقص في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث بحث الطرفان سبل التعاون لتفعيل دور تلفزيون لبنان وتعزيز الركائز الاقتصادية للبنان.وأكد شقير أهمية الحفاظ على الاقتصاد الحر والمبادرة الفردية، مشيرًا إلى أن الهيئات أعدّت ورقة إصلاحية تحت عنوان "تطلعات نحو لبنان الجديد"، تم تسليمها إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، وستُعرض لاحقًا على المسؤولين.من جهته، شدد الوزير مرقص على ضرورة النهوض الاقتصادي بالتوازي مع تطوير الإعلام، معربًا عن رغبته في الإطلاع على خطة الهيئات الاقتصادية لدعم مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والصناعة. كما أشار إلى خطط لإعادة تنظيم إدارة تلفزيون لبنان، ليكون منصة جامعة بعيدة عن الاصطفافات السياسية.واتفق الجانبان على استمرار التنسيق لمتابعة الاقتراحات المطروحة، بما يعزز دور الإعلام في دعم الاقتصاد اللبناني.