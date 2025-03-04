Advertisement

لبنان

تعاون بين الهيئات الاقتصادية ووزير الإعلام لتفعيل تلفزيون لبنان

Lebanon 24
04-03-2025 | 10:41
A-
A+
Doc-P-1328903-638767072645310323.jpg
Doc-P-1328903-638767072645310323.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعًا مع وزير الإعلام بول مرقص في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث بحث الطرفان سبل التعاون لتفعيل دور تلفزيون لبنان وتعزيز الركائز الاقتصادية للبنان.  
Advertisement

وأكد شقير أهمية الحفاظ على الاقتصاد الحر والمبادرة الفردية، مشيرًا إلى أن الهيئات أعدّت ورقة إصلاحية تحت عنوان "تطلعات نحو لبنان الجديد"، تم تسليمها إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، وستُعرض لاحقًا على المسؤولين.  

من جهته، شدد الوزير مرقص على ضرورة النهوض الاقتصادي بالتوازي مع تطوير الإعلام، معربًا عن رغبته في الإطلاع على خطة الهيئات الاقتصادية لدعم مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والصناعة. كما أشار إلى خطط لإعادة تنظيم إدارة تلفزيون لبنان، ليكون منصة جامعة بعيدة عن الاصطفافات السياسية.  

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق لمتابعة الاقتراحات المطروحة، بما يعزز دور الإعلام في دعم الاقتصاد اللبناني.

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:59 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-03-04
12:12 | 2025-03-04
12:00 | 2025-03-04
11:41 | 2025-03-04
11:26 | 2025-03-04
11:20 | 2025-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24