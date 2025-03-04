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لبنان

الجيش يوقف 5 مواطنين في بعلبك وخلدة

Lebanon 24
04-03-2025 | 10:52
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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن دورية من مديرية المخابرات في منطقة خلدة أوقفت المواطنين: (ج.ن.)، (ع.ن.)، (م.ع.)، لإطلاقهم النار في الهواء، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية".
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وأشارت إلى أن "دورية أخرى في مدينة بعلبك أوقفت المواطنين (ع.م.) و(ح.م.) لفرار الأول من سجن فصيلة ضهر البيدر في قوى الأمن الداخلي بتاريخ 13/10/2023، وإقدام الثاني في وقت سابق على إطلاق النار باتجاه أحد الأشخاص وإصابة عسكري في الجيش".

وختمت: "سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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