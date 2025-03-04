الجيش يوقف 5 مواطنين في بعلبك وخلدة

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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن دورية من مديرية المخابرات في منطقة خلدة أوقفت المواطنين: (ج.ن.)، (ع.ن.)، (م.ع.)، لإطلاقهم النار في الهواء، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية".وأشارت إلى أن "دورية أخرى في مدينة بعلبك أوقفت المواطنين (ع.م.) و(ح.م.) لفرار الأول من سجن فصيلة ضهر البيدر في قوى الأمن الداخلي بتاريخ 13/10/2023، وإقدام الثاني في وقت سابق على إطلاق النار باتجاه أحد الأشخاص وإصابة عسكري في الجيش".وختمت: "سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".