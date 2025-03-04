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لبنان

وزير الداخلية يواصل لقاءاته السياسية والاجتماعية

Lebanon 24
04-03-2025 | 11:10
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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عددًا من الشخصيات السياسية والاجتماعية في مكتبه اليوم، حيث بحث مع النائب أحمد الخير الأوضاع العامة، والتقى النائب كميل شمعون لمناقشة آخر المستجدات الداخلية.  
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كما التقى الحجار بالنائب ملحم الرياشي لبحث قضايا عامة، واستقبل وفدًا من اتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة محي الدين كشلي، حيث تناول البحث شؤون مدينة بيروت وسكانها.  

واطلع الوزير من رئيسة جمعية "بيروت ماراتون" مي الخليل على نشاطات الجمعية وبرامجها المقبلة.
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