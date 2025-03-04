عز الدين: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يستدعي موقفاً حازماً

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دان عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين في بيان، استهداف العدو الإسرائيلي لسيارة مدنية في بلدة رشكناناي بالجنوب، ما أدى إلى استشهاد خضر هاشم.ودعا عز الدين لجنة الإشراف الدولية والحكومة اللبنانية إلى التحرك لوقف هذه الاعتداءات، متسائلًا: "إلى متى ستبقى الدولة تتغاضى عن هذه الخروقات دون أن تحرك ساكناً؟"وأكد ضرورة التعامل مع هذه الاعتداءات بجدية ومسؤولية وطنية، مشددًا على أن أي تهاون سيدفع الشعب إلى ممارسة حقه في مقاومة الاحتلال وطرده.