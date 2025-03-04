Advertisement

لبنان

عز الدين: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يستدعي موقفاً حازماً

Lebanon 24
04-03-2025 | 11:26
A-
A+
Doc-P-1328936-638767097028743964.png
Doc-P-1328936-638767097028743964.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دان عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين في بيان، استهداف العدو الإسرائيلي لسيارة مدنية في بلدة رشكناناي بالجنوب، ما أدى إلى استشهاد خضر هاشم.

ودعا عز الدين لجنة الإشراف الدولية والحكومة اللبنانية إلى التحرك لوقف هذه الاعتداءات، متسائلًا: "إلى متى ستبقى الدولة تتغاضى عن هذه الخروقات دون أن تحرك ساكناً؟"
Advertisement

وأكد ضرورة التعامل مع هذه الاعتداءات بجدية ومسؤولية وطنية، مشددًا على أن أي تهاون سيدفع الشعب إلى ممارسة حقه في مقاومة الاحتلال وطرده.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:18 | 2025-03-04
15:14 | 2025-03-04
15:12 | 2025-03-04
15:07 | 2025-03-04
15:00 | 2025-03-04
14:55 | 2025-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24