بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي يكشف هوية المُستهدف في غارة قانا

نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس":



"في وقت سابق اليوم هاجمت طائرة لسلاح الجو في منطقة قانا في جنوب لبنان وقضت على المدعو خضر هاشم والذي شغل منصب قائد القوات البحرية في قوة الرضوان التابعة لحزب الله والذي تورط في أنشطة ضد إسرائيل ومواطنيها".



تابع: "لقد التحق هاشم في صفوف حزب الله قبل عقديْن وشغل سلسلة مناصب في التنظيم. في اطار وظيفته في قيادة القوة البحرية في قوة الرضوان لعب دورًا واسعًا في نقل الوسائل القتالية في المجالات البحرية إلى حزب الله وفي التخطيط لتنفيذ عمليات لحزب الله في المجال البحري ضد إسرائيل ومواطنيها حتى خلال وقف إطلاق النار".



ختم: "لقد شكلت أنشطة هاشم تهديدًا على دولة إسرائيل ومواطنيها وخرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".







#عاجل 🔸في وقت سابق اليوم هاجمت طائرة لسلاح الجو في منطقة قانا في جنوب لبنان وقضت على الارهابي المدعو خضر هاشم والذي شغل منصب قائد القوات البحرية في قوة الرضوان التابعة لحزب الله والذي تورط في أنشطة إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها.



🔸لقد التحق هاشم في صفوف حزب الله قبل عقديْن… pic.twitter.com/PaPwePrwKK — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 4, 2025 Advertisement وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، يُعتبر "هاشم خضر أكبر قيادي في حزب الله يتم اغتياله منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار".