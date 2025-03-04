أبو فاعور دعا الحكومة إلى دعم الصناعات المحلية

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زار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، المصانع الجديدة لشركة "ألبان المنارة" في بلدة المنارة في البقاع الغربي، وجال في أقسامها، يرافقه رئيس مجلس إدارة الشركة الصناعي سعيد أبو غنيم، الذي أطلع أبو فاعور على "أقسام المصانع التي تعمل بأعلى معايير الجودة العالمية وبأحدث الآلات والتقنيات".ودعا أبو فاعور الحكومة إلى "دعم الصناعات المحلية"، مؤكدا أنه "لا بد من إجراءات حماية للإنتاج".ونوه بـ"قيام مؤسسات صناعية عريقة في المنطقة وبهذه التقنيات والجودة ومطابقتها للمواصفات العالمية"، ودوّن في سجل الشركة كلمة جاء فيها: "لي الشرف بهذه الزيارة لكي أعاين بأم العين تجربة نجاح وقصة جهد كبير لعائلة مكافحة من هذه الأرض عملت بجد وجهد وإخلاص وأمانة الى أن وصل هذا العمل إلى هذا المستوى الراقي الذي يصح أن نأمن أهله على غذائنا وصحتنا، لأنه وببساطة شديدة، مطابق للمواصفات".وكان أبو فاعور رافق في جولته في المنارة مدير مكتبه علي اسماعيل وعضو المجلس المذهبي الدرزي المهندس مروان شروف ومسؤولو التقدمي في البلدة.من جهته، شكر رئيس مجلس إدارة شركة "ألبان المنارة" سعيد أبو غنيم لـ"النائب أبو فاعور والوفد المرافق الزيارة التي تعكس اهتمامهما بشؤون المنطقة وانمائها وتطورها، وهي امتداد لرؤيته الإنمائية والمعاصرة التي جسدها ايام توليه وزارة الصناعة من خلال النقلة النوعية التي لمسها القطاع الصناعي، خصوصا لجهة تطبيق معايير الجودة وسلامة الغذاء وحماية المواطنين من الغش والتلاعب والتزوير وترويج البضاعة الفاسدة".واكد أن "مسيرة هذه المؤسسة ستبقى منارة غذائية كاسم بلدة المنارة"، وقال: "سنستمر في تطويرها لتكون فخر الصناعة اللبنانية في لبنان وفي الاغتراب".