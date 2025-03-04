بشأن جريمة قتل أحمد قاسم... محكمة الجنايات أصدرت حكمها

أصدرت محكمة الجنايات في الشمال، برئاسة القاضي زياد دوليبي، حكمًا بإعدام كلٍّ من إبراهيم الخير وآمون الحامد، بعد إدانتهما بقتل زوج الأخيرة أحمد قاسم.

كما قررت المحكمة إحالة ملف المتهم الثالث عبود مخيبر، إلى محكمة جنايات الأحداث لتحديد العقوبة المناسبة.

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وتجدر الإشارة إلى أنّ الجريمة وقعت قبل نحو عشر سنوات.