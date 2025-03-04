برفقة سلام... زيارة ثانية للرئيس عون إلى السعودية قريبًا!

كشف معلومات قناة الـ "MTV"، عن اتّفاق بشأن زيارة ثانية يقوم بها الرئيس عون إلى السعودية مع نواف سلام على رأس وفد وزاري موسّع يتخللها توقيع اتفاقيات بعد شهر رمضان.

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