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لبنان

برفقة سلام... زيارة ثانية للرئيس عون إلى السعودية قريبًا!

Lebanon 24
04-03-2025 | 13:12
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كشف معلومات قناة الـ "MTV"، عن اتّفاق بشأن زيارة ثانية يقوم بها الرئيس عون إلى السعودية مع نواف سلام على رأس وفد وزاري موسّع يتخللها توقيع اتفاقيات بعد شهر رمضان. 
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السعودية

جوزاف عون

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