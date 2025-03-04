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لبنان

عودة سينما الكوليزيه بعد عقود من الإقفال في بيروت

Lebanon 24
04-03-2025 | 13:16
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أعلنت "جمعية تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" موعد إفتتاح "سينما الكوليزيه" التاريخية، بعد عقود على إقفالها في شارع الحمرا في بيروت، لتتحول الى المسرح الوطني اللبناني، ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع إطلاق مهرجان بيروت المسرحي الدولي في شهر نيسان المقبل بمشارك عربية وأجنبية.
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وتعتبر سينما الكوليزيه واحدة من أقدم دور العرض السينمائية شيدت عام 1945 وشهدت على الزمن الذهبي للمسرح والسينما في لبنان وكانت تعرض فيها أهم الأفلام العربية والأجنبية.

وشدد مؤسّس "المسرح الوطني اللبناني" الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي على أن "الهدف من المشروع هو إقامة صلة ما بين الجنوب والشمال وبيروت، كونه تكملةً لحلمنا الذي كان قد بدأ مع تأسيس "المسرح الوطني اللبناني" في صور، منذ سبعة أعوام، وهو أوّل مسرح وسينما مجّاني في لبنان".

وقال:"بفضل جهود الشباب المتطوّعين، سوف نحقّق حلمنا بأن يكون الفن حق للجميع ونكسر الجدار الوهمي بين المناطق اللبنانية عبر الفنون وربطها ببعضها عبر المساحات الثقافية، ونحن سعداء أننا نعيش الحلم في بيروت التي تُعتبر ثاني أكثر مدينة تحوي صالات سينما في تاريخ لبنان حوالى 29 صالة كانت موجودة في ساحة البرج و16 صالة في منطقة الحمرا، وتأسّست فيها العديد من المسارح التي شهدت على أهم المسرحيين في لبنان والعالم".


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