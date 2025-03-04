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لبنان

وزير الخارجية التقى عددا من نظرائه العرب على هامش القمة العربية في القاهرة

Lebanon 24
04-03-2025 | 13:30
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على هامش القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة  لبحث الأوضاع بشأن فلسطين عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي  سلسلة لقاءات جانبية مع عدد من وزراء الخارجية العرب ومن بينهم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية  اسعد الشيباني على هامش القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة  لبحث الأوضاع بشأن فلسطين عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي  سلسلة لقاءات جانبية مع عدد من وزراء الخارجية العرب ومن بينهم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية  اسعد الشيباني .ما حطيتي وتم الاتفاق على عقد لقاء في المستقبل القريب للبحث بالملفات المشتركة بين البلدين
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