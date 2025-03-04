الخير: رئيس الجمهورية أعاد الاعتبار إلى مكانتنا العربية

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اعتبر عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير أن "مشهدين مهمين أعادا الاعتبار إلى مكانة لبنان العربية مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الأول زيارته المباركة إلى المملكة العربية السعودية التي توجها بلقاء طيب يبشر بالخير مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والثاني خطابه الذهبي في القمة العربية الطارئة في القاهرة الذي يشبهنا ويمثلنا في كل ما تضمنه من مواقف وقيم وثوابت وطنية وعربية عادت بلبنان إلى عروبته، وأعادتها إليه".وتوجه إلى رئيس الجمهورية بالقول: "نحن معك فخامة الرئيس، بكل فخر، لبنانيون مئة في المئة، عرب مئة في المئة، ونحن مع العرب مئة في المئة، في كل ما يحفظ وحدة بلادنا العربية وأمنها استقرارها من كل الأطماع والمخططات، وفي كل ما يصون قضيتنا المركزية، قضية فلسطين وحقوق شعبها المشروعة".