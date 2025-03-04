فرعية الادارة المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري اقرت بعض المواد المعدلة

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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص وحضور النائبة حليمة القعقور.كما حضر الجلسة عن وزارة العدل القاضي نادين رزق، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، عن نادي قضاة لبنان، رئيسة النادي القاضي نجاة ابو شقرا وعن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب.كان سبق للجنة في الجلسة الاخيرة أن اطلعت اللجنة على ملاحظات مجلس شورى الدولة حول على تقرير لجنة البندقية المتعلق باقتراح قانون القضاء الإداري، وقد تركز النقاش حول المواد المتعلقة بتشكيلات ومناقلات القضاة.وتابعت اللجنة عملها في درس ومناقشة مواد الاقتراحات المذكورة، فدرست المواد المتعلقة بآثار الأحكام، والمواد المتعلقة بتصحيح الاحكام وتفسيرها ومواد الفصل الخامس المتعلقة بتنفيذ الاحكام، والمواد المتعلقة بتصحيح الخطأ المادي، ومواد القسم الخامس المتعلقة بتفسير الاحكام.بعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة المواد المذكورة معدلةً، ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.