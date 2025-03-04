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لبنان

شحادة استقبل أبو زكي ودندن وفاعليات

Lebanon 24
04-03-2025 | 13:52
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استقبل وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا الدكتور كمال شحادة، في مكتبه، في الوزارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي، الذي أكد عزمه على "إقامة مؤتمر لدعم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".
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وتناول الجانبان "سبل التعاون بين الوزارة وأبو زكي في ما خص التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".

وأبدى أبو زكي رغبته في "دعم مشاريع الوزارة التي تنسحب على القطاعات كافة في لبنان".

دندن

وظهرا، التقى شحادة سفير لبنان في الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن، وتم البحث في آلية التعاون بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا مع  الإمارات وكيفية الاستفادة من الخبرات الإماراتية، لا سيما أن الإمارات رائدة في مجال التكنولوجيا.

وشرح شحادة للسفير دندن "أولويات الوزارة والخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية التي ستبصر النور قريبا".

ووعد دندن بـ"نقلها الى المعنيين في الإمارات للبحث في سبل التعاون بين البلدين".

وفد من مجلس التنفيذيين

إلى ذلك، استقبل شحادة وفدا من مجلس التنفيذيين اللبنانيين برئاسة ربيع الأمين، وكانت زيارة لتهنئة شحادة على توليه منصبه الوزاري.

وأبدى الأمين "رغبة المجلس في التعاون مع وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومع غيرها من الوزارات لتطوير الاقتصاد اللبناني، لأن مجلس التنفيذيين اللبنانيين يعمل ضمن قطاعات عدة تساعد على النهوض بالاقتصاد".

وفد من شبكة القطاع الخاص

واستقبل شحادة وفدا من شبكة القطاع الخاص اللبناني برئاسة ريما فريجي، مهنئا شحادة على توليه حقيبة المهجرين ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا.

وقدّم الوفد تصورا حول "آلية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والبنيوية المطلوبة لانتشال لبنان من الأزمة الراهنة"، معربا عن "رغبته كقطاع خاص في الاستثمار في مشاريع عدة في لبنان".

كما استمع الوفد إلى المبادرات المطروحة من قبل شحادة في ما خص التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأبدى "رغبة في التعاون الحثيث مع الوزارة في شتى المجالات".
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