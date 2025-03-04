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لبنان

الخازن: زيارة الرئيس عون إلى المملكة ومشاركته في قمة القاهرة تعكس اهتمامًا عربيًا متجددًا بلبنان

Lebanon 24
04-03-2025 | 14:04
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كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على منصة "إكس": "زيارة الرئيس عون إلى المملكة، ومشاركته في القمة العربية، تعكس اهتمامًا عربيًا متجددًا بلبنان. إنها صفحةٌ جديدة مليئة بالأمل".
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