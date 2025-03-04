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لبنان

بالصور... حريق كبير في بلدة حوش السيّد علي

Lebanon 24
04-03-2025 | 14:55
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اندلع حريق كبير في بلدة حوش السيّد علي في قضاء الهرمل.
 
وأشارت المعلومات الأوليّة إلى أنّ الحريق اندلع في خزان مازوت.
 
 
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