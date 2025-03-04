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لبنان

بعد كلمة الرئيس عون في القاهرة.. هكذا علّق بري!

Lebanon 24
04-03-2025 | 15:00
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وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري كلمة رئيس الجمهورية جوزاف عون في اعمال القمة العربية في القاهرة بـ "الرائعة جدا" حيث سلط فيها الضوء على جملة من المواضيع التي تخص لبنان والقضية الفلسطينية.
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وبحسب معلومات "الحدث"، توقف بري بايجابية عند تشديد عون على عدم تخلي لبنان عن اي جزء من ارضه التي تحتلها اسرائيل في الجنوب واستعادة الاسرى.
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