السيسي للرئيس عون: نحن معك

اختتم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعاته على هامش القمة العربية غير العادية التي انعقدت في القاهرة، بلقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حضور وزير الخارجية يوسف رجي ونظيره المصري بدر عبد العاطي واعضاء الوفدين اللبناني والمصري.

Advertisement

واستهل الرئيس عون اللقاء بتهنئة الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك، وبالنجاح الذي حققته القمة وحسن التنظيم، كما شكره على المساهمة المصرية في إنجاح الجهود التي بذلت لملء الفراغ الرئاسي من خلال مشاركة مصر في اللجنة الخماسية.

وتحدث عون عن العلاقات اللبنانية - المصرية وسبل تفعيلها في المجالات كافة، لافتاً إلى انه سيلبي لاحقاً الدعوة التي وجهها اليه الرئيس السيسي لزيارة جمهورية مصر العربية.

وعرض الرئيس عون للرئيس السيسي الأوضاع في لبنان عموماً وفي الجنوب خصوصاً في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي للتلال الخمس المتاخمة للحدود وضرورة العمل على انهائه في اسرع وقت واعادة الاسرى الذين اعتقلتهم اسرائيل خلال الحرب الأخيرة.

ولفت إلى استمرار الاتصالات من اجل تنفيذ اسرائيل للاتفاق الأخير في 27 تشرين الثاني الماضي.

وردّ السيسي مرحبّاً بالرئيس عون والوفد المرافق، مشيداً بالكلمة التي ألقاها الرئيس اللبناني في القمة والتي قال انها كانت معبرة وشاملة.

وأشار السيسي إلى ان بلاده تعمل مع عدد من الدول المعنية لاستكمال الانسحاب الاسرائيلي من كامل الجنوب اللبناني.