تجارة أسلحة وافتعال إشكال.. توقيف 5 مواطنين في هذه المنطقة (صورة)

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أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس المواطن (ز.ح.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزته كمية منها.كما أوقفت دورية أخرى المواطنين: (م.م)، (ج.ض.)، (م.ك.)، (ع.ا.)، لافتعالهم إشكالًا بتاريخ 28 /2 /2025 ما أدى إلى وفاة أحد المواطنين.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.