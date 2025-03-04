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لبنان

تجارة أسلحة وافتعال إشكال.. توقيف 5 مواطنين في هذه المنطقة (صورة)

Lebanon 24
04-03-2025 | 15:28
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس المواطن (ز.ح.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزته كمية منها.

كما أوقفت دورية أخرى المواطنين: (م.م)، (ج.ض.)، (م.ك.)، (ع.ا.)، لافتعالهم إشكالًا بتاريخ 28 /2 /2025 ما أدى إلى وفاة أحد المواطنين.
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سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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