مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء 4/3/2025

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* مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"كل الاهتمامات منصبة على القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة وسط اجواء اقليمية قاتمة تحت ثقل تداعيات العدوان الاسرائيلي الممتد من فلسطين الى لبنان وسوريا.وتحضر غزة بقوة في القمة من باب الخطة الأميركية - الاسرائيلية لتهجير فلسطينيي القطاع.الخطة المرفوضة عربيا - وخصوصا مصريا وأردنيا – تنص على أن تتولى دولة فلسطين مهامها في غزة وتسلم أجهزة السلطة مسؤولياتها بعد هيكلة الكوادر وتدريبها في مصر والأردن الرئيس الفلسطيني أشاد بالخطة داعيا الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدعم جهود الإعمار على هذا الأساس وشكر مصر وقطر لمساهمتهما في وقف إطلاق النار مضيفا أنه يجب مضاعفة الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية مؤكدا الاستعداد لإجراء انتخابات عامة خلال العام المقبل حال توفرت الظروف.أما حصة لبنان في قمة القاهرة فهي التشديد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع بنوده والالتزام بالقرار 1701 وإدانة الخروقات الاسرائيلية ومطالبة اسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية الى الحدود المعترف بها وبتسليم الاسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والدعوة الى الالتزام باتفاقية الهدنة لعام 1949 والوقوف مع الدولة اللبنانية وأمنها وسيادتها.ويتمثل لبنان في القمة بوفد يرأسه رئيس الجمهورية جوزف عون الذي شدد على أن في لبنان تماما كما في فلسطين ما زالت هناك أرض محتلة من قبل إسرائيل وأسرى لبنانيون في سجونها وقال نحن لا نتخلى عن أرضنا ولا ننسى أسرانا ولا نتركهم معلنا أنه "لا سلام من دون تحرير آخر شبر من حدود أرضنا، المعترف بها دوليا، والموثقة والمثبتة والمرسمة أمميا. ولا سلام من دون دولة فلسطينية".وسبق أن أنهى عون زيارة قصيرة للرياض اجتمع خلالها مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد جلسة محادثات موسعة.وفي البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة عون للمملكة اكد الجانبان اهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة.وفي هذا الشأن كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الاحتلال الاسرائيلي لم يقتصر على التلال الخمس الحدودية بل أنشأ العدو عمليا منطقة محتلة جديدة على الحدود الجنوبية مؤكدا ان لبنان لن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض.وإذ شدد على أن إعادة إعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي يجب ان يكون أولوية وطنية اعلن الرئيس بري ان لبنان لن يقبل اية محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية او عسكرية سواء كانت متعلقة بسلاح المقاومة شمال الليطاني او غيره من الملفات الداخلية.وفي الشأن الداخلي توقع رئيس مجلس النواب ان يشهد قانون الانتخابات تعديلات مثل ادخال الصوتين التفضيليين بهدف تخفيف حدة التصويت الطائفي وتعزيز التعددية السياسية.داخليا أيضا يعقد مجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا جلسته الأولى بعد نيل الحكومة الثقة للبحث في جدول أعمال من أربعة وعشرين بندا إضافة إلى أمور تنظيمية.=======* مقدمة الت "أم تي في"هل تتبنى القمة العربية الطارئة الخطة المصرية لحل مسألة غزة؟ وهل التبني العربي، في حال حصوله، سيلغي المخططات الإسرائيلية والدولية المناقضة والخطرة؟ إنهما سؤالان مطروحان بقوة في ضوء مجريات قمة القاهرة. علما أن الجواب النهائي لن يتوافر قبل انتهاء فعاليات القمة وصدور البيان الختامي مساء اليوم.في الاثناء سجل رئيس الجمهورية جوزاف عون موقفا لافتا في كلمته أمام الزعماء العرب، إذ أعلن أنه اليوم يعود لبنان إلى العرب وهو ينتظر عودة جميع العرب إليه، كما أكد أن لبنان لن يكون مستباحا لحروب الآخرين.موقف عون يتناقض جوهريا مع ما أعلنه مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، إذ رأى أن حزب الله سيواصل مسيرة المقاومة بقوة، لأن غالبية الشعب اللبناني تدعمه وستقف مع المقاومة.فمن أعطى الإحصاء المغلوط والكاذب لولايتي؟ أم أن حسابات إيران في استطلاعات الرأي تشبه حساباتها في حروب غزة والإسناد والوعد الصادق؟على أي حال القافلة اللبنانية تسير.. فإكسيوس نقل عن مسؤولين أميركيين أن أميركا سترفع التجميد عن 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية للبنان، وأن الجيش اللبناني دخل للمرة الأولى مناطق في جنوب لبنان كانت تحت سيطرة حزب الله.=======* مقدمة الـ "أو تي في"هل ينجح العرب مجتمعين في إسقاط خطة الرئيس الاميركي لقطاع غزة؟ وكيف سيكون رد فعل دونالد ترامب، المنهمك بمسألة الرسوم الجمركية التي يفرضها على عدد من الدول، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الكندي اليوم بالحرب التجارية، جازما بأن كندا لن تتراجع عن القتال؟لا جواب واضحا بعد على هذا السؤال، ولو أن القمة العربية الطارئة التي انعقدت اليوم في القاهرة أكدت تمسك العرب بالثوابت المعروفة، حيث شدد الرئيس المصري على أن خطة حكومته لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء السكان الفلسطينيين، مشيرا إلى أنها تلحظ تشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع.أما ملك الاردن، فشدد على الرفض التام للتهجير وتأكيد إعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني، الى جانب دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإعداد تصور واضح وقابل للتنفيذ حول إدارة غزة وربطها بالضفة الغربية. كما لفت الملك الاردني الى ان حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة…اما في لبنان الذي شارك برئيسه الجديد جوزيف عون في القمة، فتواصل اسرائيل اعتداءاتها اليومية، التي تكاد لا تلقى ولو مجرد استنكار رسمي. وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي أن طائرة لسلاح الجو الاسرائيلي شنت هجوما في قانا الجنوبية وقضت على قائد القوات البحرية في قوة الرضوان خضر هاشم.واليوم، كشف موقع اكسيوس نقلا عن مسؤولين اميركيين عن تفاهم بين واشنطن وتل أبيب وبيروت على استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي لأسابيع أو أشهر، وأن آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي تقودها الولايات المتحدة تعمل بشكل جيد كما ان الجيش اللبناني دمر بنية تحتية تابعة لحزب الله وصادر مخازن ذخيرة تابعة له. واعلن الموقع ان الخارجية الأميركية رفعت التجميد عن 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية للبنان.=======* مقدمة الـ "أل بي سي"الحدث بين القاهرة والرياض: من القاهرة حيث القمة العربية الطارئة، ومن الرياض حيث القمة اللبنانية-السعودية، والجامع المشترك بين القمتين أن المحركات العربية تحركت من الخليج إلى مصر تحت عنوان: كيفية التعاطي مع التحولات الجديدة التي بلغت ذروتها مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض والذي يفاجئ العالم كل يوم بقرارات غير مرتدة.في قمة القاهرة يعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "ألا سلام من دون تحرير آخر شبر من حدود أرضنا، المعترف بها دوليا، والموثقة والمثبتة والمرسمة أمميا. ولا سلام من دون دولة فلسطين. ولا سلام من دون استعادة الحقوق المشروعة والكاملة للفلسطينيين. وهو ما تعهدنا به كدول عربية، منذ مبادرة بيروت للسلام سنة 2002، حتى إعلان الرياض في تشرين الثاني الماضي".وقبل قمة القاهرة، القمة اللبنانية السعودية أعادت تفعيل العلاقات بين بيروت والرياض والتي يبدو من البيان المشترك أن هناك أمورا مطلوبة من لبنان لوضع بنود من هذه العلاقات موضع التنفيذ، وفي مقدم هذه البنود وضع المطار ما يتيح عودة الطيران السعودي. والمنتوجات اللبنانية التي تتيح تصديرها إلى المملكة.في ملف المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، نقل موقع "أكسيوس" أن الولايات المتحدة الأميركية علقت تجميد مساعدات للجيش اللبناني بعشرات ملايين الدولارات.في ملف الانتخابات البلدية الاختيارية، يبدو أن ثنائي حزب الله - حركة أمل يرفض الميغاسنتر، وهذا ما تم الإعلان عنه في لجنة الدفاع النيابية اليوم حيث سمع وزير الداخلية من الثنائي إصرارا على إجراء الإنتخابات في موعدها وعلى أرض الجنوب وحتى لو كانت القرى والبلدات مدمرة على أن يتم وضع صناديق الاقتراع عند مداخل البلدات - وهنا بيت القصيد.=======* مقدمة "الجديد"استدعي "اليوم التالي".. الى القاهرة لتقديم الريفييرا العربية التي من شأنها وقف المشروع الأميركي بتهجير أهل قطاع غزة.قدمت مصر الى العرب خطتها القائمة على تصور من إحدى وتسعين صفحة يتدرج بين الإسكان المؤقت واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار بتكلفة تصل الى ثلاثة وخمسين مليار دولار مقسمة على مراحل عدة.وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تدريب الكوادر الفلسطينية التي ستتولى أمن القطاع خلال المرحلة المقبلة داعيا إلى دعم صندوق سيتم إنشاؤه لتنفيذ هذه الخطة معلنا عقد مؤتمر دولي في القاهرة الشهر المقبل لإعادة الإعمار. أما لبنان الذي دفع أثمان حرب الإسناد مع غزة، فبدا منسيا من الإعمار بين الدول لكنه حضر مشاركا فاعلا بكامل فخامته وطرح قضيته ورؤيته للحل الذي لا يقبل بانتقاص السيادة.وفي كلمة من جرح فلسطين ولبنان معا، قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: "في بلدي، تماما كما في فلسطين، ما زالت هناك أرض محتلة من قبل إسرائيل، وأسرى لبنانيون في سجونها، ونحن لا نتخلى عن أرضنا ولا ننسى أسرانا ولا نتركهم"، وجزم بأن "لا سلام من دون تحرير آخر شبر من حدود أرضنا، ولا سلام من دون دولة فلسطينية" وتوجه رئيس الجمهورية الى الزعماء العرب بالقول: اليوم يعود لبنان إليكم وهو ينتظر عودتكم جميعا إليه غدا.هذه العودة افتتح عون سجلها من السعودية حيث صدر بيان لبناني- سعودي مشترك اتفق فيه الجانبان على البدء بدراسة المعوقات التي تواجه استئناف التصدير من لبنان إلى المملكة والإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى لبنان.وفي البيان المشترك تشديد على ما جاء في خطاب القسم الرئاسي ومضامين البيان الوزاري لناحية بسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيدها، ودعم الجيش وضرورة انسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية كافة.وحيال الانسحاب والاحتلال والنقاط الاسرائيلية المستجدة، لفتت معلومات أوردها موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أميركيين إلى إن هناك تفاهما بين إسرائيل وأميركا ولبنان على استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي لأسابيع أو أشهر لكن لبنان الرسمي لم يتبن هذا التفاهم الخفي.وبرز موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري يشير فيه الى ان اسرائيل أنشأت منطقة محتلة جديدة على الحدود الجنوبية، وأن لبنان يراقب هذه التحركات عن كثب، ولن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض.وقال بري إن لبنان لن يقبل بأية محاولات لمقايضة المساعدات واعادة الإعمار بشروط سياسية أو عسكرية، سواء أكانت متعلقة بسلاح المقاومة شمال الليطاني أو غيره من الملفات الداخلية والترجمة العسكرية لكلام بري أن السلاح باق طالما هناك احتلال.أما الرد على الخروقات الاسرائيلية فيلزمه بري وحزب الله الى الدولة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية.وليس آخر الخروقات غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة رشكناناي، قرب صديقين. وقد نعى حزب الله الشهيد خضر سعيد هاشم الذي كان بداخلها، وأعلن جيش الاحتلال أن هاشم شغل منصب قائد القوات البحرية في قوة الرضوان.