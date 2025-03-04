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لبنان
عون خلال لقائه ملك البحرين: عازمون على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات
Lebanon 24
04-03-2025
|
16:45
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التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القاهرة، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي هنأ الرئيس عون بانتخابه، مشيداً بالكلمة التي القاها في القمة، وبعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، ومؤكدا وقوف بلاده الى جانب لبنان للنهوض من أزماته الراهنة.
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وابدى عاهل البحرين رغبته بزيارة لبنان الذي يرسخ في ذاكرته ووجدانه، متمنياً زيارة الرئيس عون لبلاده.
بدوره، شدد رئيس الجمهورية على عزمه على مواصلة تطوير علاقات لبنان بالبحرين في مختلف المجالات، شاكراً الملك حمد على دعم بلاده الدائم للبنان.
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