في طرابلس.. إشكال تحوّل إلى اشتباك مسلح

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وقع اشكال فردي بين كل من المدعو "ي.ز" و "ع.س" من جهة والمدعو " خ" الملقب ابو صبري" من جهة اخرى محلة جبل محسن الحارة الجديدة في طرابلس، تطور الى اشتباك مسلح بين الطرفين من دون تسجيل اصابات في الارواح انما أتت الاضرار مادية بسبب اطلاق النار الكثيف، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور توجهت قوة من الجيش الى المكان وباشرت بتعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم بعد فرارهم الى جهة مجهولة.