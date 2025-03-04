Advertisement

لبنان

في طرابلس.. إشكال تحوّل إلى اشتباك مسلح

Lebanon 24
04-03-2025 | 23:19
A-
A+
Doc-P-1329183-638767527874193624.jpg
Doc-P-1329183-638767527874193624.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع اشكال فردي بين كل من المدعو "ي.ز" و "ع.س" من جهة والمدعو " خ" الملقب ابو صبري" من جهة اخرى محلة جبل محسن الحارة الجديدة في طرابلس، تطور الى اشتباك مسلح بين الطرفين من دون تسجيل اصابات في الارواح انما أتت الاضرار مادية بسبب اطلاق النار الكثيف، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
Advertisement

وعلى الفور توجهت قوة من الجيش الى المكان وباشرت بتعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم بعد فرارهم الى جهة مجهولة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:38 | 2025-03-05
03:26 | 2025-03-05
03:15 | 2025-03-05
02:52 | 2025-03-05
02:45 | 2025-03-05
02:39 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24