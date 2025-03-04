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لبنان

دوريات وحواجز في ابي سمراء.. وتوقيف شخصين

Lebanon 24
04-03-2025 | 23:28
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نفذت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في قوى الامن الداخلي دوريات وحواجز في منطقة ابي سمراء - طرابلس، جرى خلالها توقيف شخصين من آل "ن" ضبط بحوزتهما اسلحة حربية دون تراخيص، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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واقتيد الموقوفان مع المضبوطات الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص.

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