دوريات وحواجز في ابي سمراء.. وتوقيف شخصين

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نفذت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في قوى الامن الداخلي دوريات وحواجز في منطقة ابي سمراء - طرابلس، جرى خلالها توقيف شخصين من آل "ن" ضبط بحوزتهما اسلحة حربية دون تراخيص، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".واقتيد الموقوفان مع المضبوطات الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص.