سلوم: النقابة تطعن بترخيص وزارة الصحّة السابقة لصيدلية تبعد 62 مترا

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أعلن نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم في بيان، أن مجلس النقابة "تقدّم بطعن أمام مجلس شورى الدولة، بترخيص فتح واستثمار صيدلية صادر عن وزارة الصحة المنصرمة، بتاريخ 29/1/25 ، وذلك قبل أيّام قليلة من رحيلها، لا تبعد سوى 62 مترا عن أقرب صيدلية لها، خلافاً للقانون والذي ينص على مسافة 300 متر كحد ادنى بين صيدلية وأخرى، وخلافاً لكتب اعتراض عدة من نقابة الصيادلة المرسلة لوزارة الصحّة منذ أكثر من سنتين، ومدعمة بكتاب من محافظ بيروت القاضي مروان عبّود، واعتراضات اخرى للصيدليّات المتضرّرة والتي تقدّمت بطعن آخر أمام مجلس الشورى" .واعتبر ان "هذه المخالفة الفاضحة هي واحدة من عشرات المخالفات تضاف الى الترخيص لأسماء مستعارة، وما يسمّى بالـ chain pharmacy ، وسواها من أمور تقضي على النظام الصحي والدوائي في لبنان وتنال من صحّة المواطن".