"المستقبل" يختار بعض مرشحيه

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قد تكون عودة "تيار المستقبل" الى الحياة السياسية احدى الدوافع الاساسية للحماسة لدى بعض قيادييه الاساسيين خصوصا لجهة بدء التحضير المبكر للانتخابات النيابية المقبلة.وبحسب المصادر فإن "المستقبل" بدأ يختار بعض المرشحين للانتخابات النيابية ويبلغهم بذلك، لكي يبدأ الاستعدادات المالية واللوجستية لخوض المعركة.ويركز المستقبل على الشخصيات المناطقية الناشطة والتي ليست من ضمن الفريق السياسي للقديم للرئيس سعد الحريري لتكون العمود الفقري للمرشحين في الدوائر كافة.