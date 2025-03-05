حلفاء "حزب الله" عند السعودية

Advertisement

قالت مصادر مطلعة ان المملكة العربية السعودية باتت تفتح ابواب التواصل مع مختلف القوى السياسية اللبنانية وحتى تلك التي كانت على خصومة معها في المرحلة السابقة.وبحسب المصادر فإن الرياض لا تنفتح فقط على خصومها من الطائفة السنيَة بل على مختلف القيادات السياسية التي كانت متحالفة مع "حزب الله" في المرحلة الماضية.وتعتقد المصادر ان السعودية ليس لديها هدف محاربة "حزب الله" لكنها تسعى بشكل عملي الى تعزيز حضورها السياسي في لبنان بمستوى غير مسبوق عن المرحلة السابقة.