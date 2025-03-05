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لبنان

حلفاء "حزب الله" عند السعودية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-03-2025 | 02:15
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قالت مصادر مطلعة ان المملكة العربية السعودية باتت تفتح ابواب التواصل مع مختلف القوى السياسية اللبنانية وحتى تلك التي كانت على خصومة معها في المرحلة السابقة.
وبحسب المصادر فإن الرياض لا تنفتح فقط على خصومها من الطائفة السنيَة بل على مختلف القيادات السياسية التي كانت متحالفة مع "حزب الله" في المرحلة الماضية.
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وتعتقد المصادر ان السعودية ليس لديها هدف محاربة "حزب الله" لكنها تسعى بشكل عملي الى تعزيز حضورها السياسي في لبنان بمستوى غير مسبوق عن المرحلة السابقة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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