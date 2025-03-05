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لبنان

بين سوريا ولبنان.. هكذا يتحرك جنبلاط

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-03-2025 | 03:15
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علّقت مصادر سياسية على الخطوات الجديدة التي اتخذها الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بشأن تمكين الساحة الدرزية في سوريا عبر حراك أساسه لبنان، وذلك في سبيل رفض محاولات إسرائيل جر الدروز إلى إنشقاق عن سوريا وبالتالي استغلالهم لمصلحتها.
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وأوضحت المصادر أن جنبلاط يسعى لعدم ترك الساحة الدرزية في سوريا وحيدة، مشيرة إلى أن ما يقوم به جنبلاط يعطي دفعاً لزعامته بأنها عابرة للبنان ومؤثرة في سوريا رغم الأحداث فيها.
ولفتت المصادر إلى أن تأثير جنبلاط كبير على دروز سوريا وهو أمر يطلبه هؤلاء بشدة لاسيما في ظل علاقة "البيك" الوطيدة مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.



المصدر: لبنان 24

لبنان

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